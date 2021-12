Pkw überschlägt sich auf B244 zwischen Langeln und Zilly - Fahrer leicht verletzt

Osterwieck/MZ - Am 25.12.2021 um 14:20 Uhr befuhr ein PKW die Bundesstraße 244 aus Richtung Langeln in Richtung Zilly. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses nach links von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr und sich dort überschlug. Der Fahrzeugführer konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen. Der 31-jährige aus Wernigerode wurde leichtverletzt in das Krankenhaus verbracht. Die Strecke wurde für eineinhalb Stunden komplett gesperrt, um das Fahrzeug zu bergen.