Nikolausmarkt in Ditfurt findet auch 2021 nicht statt

Warum sich die Veranstalter für eine Absage entschieden haben und was sie stattdessen planen.

Auch in diesem Jahr muss der beliebte Ditfurter Nikolausmarkt - hier ein Archiv-Foto - abgesagt werden.

Ditfurt/MZ - Der Nikolausmarkt auf dem Amtshof in Ditfurt ist abgesagt worden. Wie Michael Wölfer vom Heimatmuseum mitteilt, kann die Veranstaltung am ersten Adventswochenende nicht stattfinden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt der Vorsitzende vom Heimatmuseum.

„In den vergangenen Wochen haben wir intensiv überlegt und auch geplant, wie wir den Nikolausmarkt in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen durchführen können, sodass er nicht nur sicher ist, sondern es auch Spaß macht, den Nikolausmarkt zu besuchen“, erklärt Wölfer.

Auf der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins am vergangenen Donnerstag wurde über die endgültigen Vorbereitungen für den Nikolausmarkt gesprochen und am Freitag sei ein Teilnehmer positiv getestet gewesen.

Mitte Januar 2022 ist ein Wintermarkt in Ditfurt geplant

„Daraufhin haben wir entschlossen, dass wir den Markt nicht machen, da wir die Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten können“, begründet Wölfer den Entschluss des Vorstands. Um den Markt auf dem Amtshof abzusichern, müssten an zwei Stellen Kontrollen positioniert werden und wenn es dann Probleme gebe – damit sei der Verein überfordert, so Wölfer.

Die Gesundheit der Menschen stehe an oberster Stelle, „und dafür müssen wir Sorge und Verantwortung tragen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronasituation und der sich abzeichnenden hohen bzw. sogar stark steigenden Infektionszahlen haben wir jetzt die Notbremse gezogen.“ Man habe mit allen Partnern gesprochen und sie sehen es ein.

So sehr es auch gewünscht werde, aber man könne die Verantwortung nicht übernehmen. Stattdessen werde an einer Alternative gearbeitet. „Wir wollen einen Wintermarkt veranstalten“, sagt Wölfer. Man sei optimistisch, ihn für Mitte Januar vorzubereiten. Dann sei es relativ ruhig. Auch die Partner wären dabei. Damit wolle man den Gästen im Januar ein schönes Fest bereiten. „Wir holen den Nikolausmarkt symbolisch nach, nur mit anderer Musik“, so der Vorstandsvorsitzende.

Der Nikolausmarkt habe sich in der Vergangenheit zu einer wichtigen Einnahmequelle für den Verein entwickelt, auf die man gerade zum Ende des Jahres angewiesen sei und die nun bereits zum zweiten Mal wegfalle.

Momentan spreche leider alles gegen eine Durchführung von Veranstaltungen, die nicht zwingend notwendig seien, sagt Michael Wölfer. Viele Menschen haben sich, genauso wie er, sehr auf den Nikolausmarkt gefreut.

Deshalb tue es ihm wirklich leid, den Nikolausmarkt absagen zu müssen, aber das Risiko ist einfach zu groß, so der Vorsitzende des Heimatmuseums in Ditfurt. Aber, so die gute Nachricht, „wir werden auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum aufstellen, der geschmückt wird und beleuchtet ist.“