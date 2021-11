Landkreis Harz ist im Land trauriger Corona-Spitzenreiter

Halberstadt/MZ - Auf 1.073 ist der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Harz am Freitag gestiegen. Das ist der höchste je im Kreis registrierte Wert, zugleich der aktuell höchste in Sachsen-Anhalt und das erste Mal, dass hier die 1.000er-Marke überschritten wurde. Neben Mansfeld-Südharz (1.049) ist der Harz der einzige Kreis im Land, der momentan darüber liegt. Hierauf weisen Kreisverwaltung und Landessozialministerium hin. Wie hoch die Inzidenzwerte in den einzelnen Kommunen liegen, kann der Kreis bis auf Weiteres wegen der anhaltend hohen Fallzahl nicht aufschlüsseln.

Zu dieser kamen nach Auskunft des Kreisgesundheitsamts, die Dezernent Manuel Slawig an die MZ weiterreichte, binnen 24 Stunden zum Freitagmittag 270 neue positive Corona-Testergebnisse hinzu. Damit wurden im Harzkreis seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie insgesamt 13.902 Infektionen mit dem Virus festgestellt. Aktuell gibt es im Kreis 2.277 Erkrankungen, teilt Slawig weiter mit. In Quarantäne befinden sich im Harzkreis derzeit 1.023 Personen. 48 Covid-19-Patienten werden in den Kliniken im Kreis momentan versorgt, davon 8 intensivmedizinisch.

Eine Impfaktion für volljährige Bürger aus Blankenburg und Ortsteilen wie Timmenrode bietet die Stadt am Samstag, 27. November, von 8 bis 16 Uhr in den Räumen der Feuerwehr, Neue Halberstädter Straße, an. Ein Termin, sagt Stadtsprecher Bennet Dörge, müsse nicht reserviert werden. Neben Booster- seien auch Erst- und Zweitimpfungen möglich.