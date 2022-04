Kreistag will die Busse im Harz im richtigen Takt fahren lassen

Im Landkreis wird an einem neuen Fahrplan gearbeitet.

Harzkreis/MZ - Nachdem der Kreistag im vergangenen Herbst die Fortschreibung des Nahverkehrsplans bis Ende 2027 beschlossen hat, geht es jetzt an dessen Umsetzung. Dazu gehört unter anderem auch die Aufstellung eines Busfahrplans. Am heutigen Mittwoch sollen dafür Gespräche zwischen der Landkreisverwaltung und der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) unter anderem über Linienführung sowie An- und Abfahrtszeiten der Busse im Regionalbereich Quedlinburg geführt werden.