Kinder aus Harzgerode lernen helfen

Spielerisch werden die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte mit den Grundlagen vertraut gemacht. Welcher Verein dahintersteckt.

Harzgerode/MZ - Auf dem Foto, das Ulrike Neuhaus, in die Runde hält, ist ein Junge zu sehen. Er ist mit dem Fahrrad gestürzt und jetzt am Kopf verletzt, weil er keinen Helm aufhatte. „Au“, raunen die Mädchen und Jungen bei seinem Anblick. Das nächste Bild zeigt wieder ein Kind – diesmal, mit einer Wunde am Knie. „Ich zeige euch das nicht, damit ihr euch gruselt“, erklärt Ulrike Neuhaus ihren jungen Zuhörern, „man muss sich aber auch mal ein blödes Foto angucken, damit man sieht, dass es bluten und wo es bluten kann.“