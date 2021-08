Illegaler Ausflug wird teuer: Biker stranden mit Motorrädern an Wurmbergseilbahn

Das defekte Motorrad an der Bergstation am Wurmberg (Harz).

Braunlage/MZ - Ein illegaler Motorradausflug zur Bergstation der Wurmbergseilbahn im Westharz kommt zwei Biker nun teuer zu stehen. Die beiden 23 und 31 Jahre alten Männer hatten am Mittwochnachmittag die Verbotsschilder missachtet und waren mit ihren Straßenmaschinen den Waldweg von der Mittelstation (Hexenritt) über die Monsterrollerstrecke zum Wurmberggipfel gefahren, so die Mitteilung der Polizei Braunlage am Donnerstag.

Am Gipfel angekommen setzte ein Mototrrad auf einem größeren Stein auf und riss sich die Ölwanne auf. Das Motoröl der Suzuki lief in das Erdreich - die Maschine war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Gegen die beiden Personen wurden entsprechende Anzeigen beim zuständigen Forstamt gefertigt. Die ordnungsgemäße Beseitigung des Motoröles erfolgte durch eine Fachfirma. Die Männer aus Hessen und Meppen müssen nun mit empfindlichen Kosten rechnen, so die Polizei.