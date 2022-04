Großfeuer im Nationalpark Harz - Brockenbahn stellt Betrieb ein

Im Nationalpark Harz soll es am Dienstagnachmittag auf einer Fläche von rund 3,5 Hektar gebrannt haben. Die Feuerwehrleute konnten den Brandort nur zu Fuß oder per Brockenbahn erreichen.

Auf der Ostseite des Harzes ist am Dienstagnachmittag ein Großfeuer ausgebrochen.

Wernigerode/dpa - Auf der Ostseite des Harzes ist am Dienstagnachmittag ein Großfeuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Nationalpark zunächst auf einer Fläche von 3,5 Hektar. Das Gelände sei wegen der Hanglage für die Einsatzkräfte nur zu Fuß oder über die Brockenbahn erreichbar, sagte ein Feuerwehrsprecher aus Wernigerode. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.

Der Betrieb der Harzer Schmalspurbahn sei eingestellt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Über die Bahn würden Feuerwehrleute, Material und Löschwasser so nahe wie möglich an den Einsatzort gebracht. Wie viele Menschen sich noch auf dem Brocken befinden, war am Nachmittag noch unklar. Der 1141 Meter hohe Brocken ist der höchste Berg im Mittelgebirge Harz und Norddeutschlands.