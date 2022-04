Stundenlang löschen Feuerwehrleute einen Brand im Nationalpark Harz. Die Löscharbeiten sind problematisch, erst nach Stunden ist das Feuer unter Kontrolle. Zahlreiche Menschen mussten am Gipfel ausharren.

Wernigerode/dpa - Der Großbrand am Brocken im Nationalpark Harz ist weitgehend gelöscht: Die Feuerwehr hat ihren stundenlangen Einsatz am späten Dienstagabend beendet. Man habe so gut wie möglich alles gelöscht, Glutnester gebe es noch, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der dpa.

Die Besucher, die wegen des Feuers auf dem Brocken ausharren mussten, seien im Laufe des Abends mit Kleinbussen vom Berg heruntergebracht worden. Man werde am Mittwochmorgen den Brandort erneut begutachten und gegebenenfalls nachlöschen, so der Sprecher.

Ursache für Brand noch unklar

Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Nationalpark auf einer Fläche von etwa einem Hektar. Die Ursache war noch unklar. Der Betrieb der Harzer Schmalspurbahn war von Dienstagnachmittag an eingestellt worden.

Über die Bahn wurden Einsatzkräfte, Material und Löschwasser so nahe wie möglich an den Einsatzort gebracht. Auch die beiden Wasserwagen der Harzer Schmalspurbahn waren im Einsatz.

Zahlreiche Besucher befanden sich auf dem Brockengipfel, als das Feuer ausbrach. Sie mussten auf dem Berg und am Bahnhof Schierke ausharren, wie Heide Baumgärtner, Sprecherin der Brockenbahn sagte.

Die Rauchbelastung sei zunächst zu groß gewesen, um die Menschen sicher nach unten zu bringen. Daher habe man sie sicher in den Zügen untergebracht und mit Essen und Getränken versorgt. Der 1141 Meter hohe Brocken ist der höchste Berg Norddeutschlands.