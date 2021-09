Grill-Experten besuchen die Kinderfeuerwehr in Meisdorf

Meisdorf/MZ - Mario Bergmann grillt gerne. Und gut, das kann man auf dem Hof der Meisdorfer Feuerwehr sehen. Auf mehreren Grills schmurgeln dort Hähnchenspieße mit Rosmarin ihrer besten Bräunung entgegen, buntes Gemüse wirbelt in einem Wok durcheinander.

Die „Grillninjas“ haben für die Jüngsten der Meisdorfer Wehr am Samstag ihre Zelte im Selketal aufgeschlagen und wollen zeigen, wie einfach und lecker zugleich gesunde Ernährung sein kann.

Darauf gekommen ist Bergmann, Rechtsanwalt im Landkreis Goslar, durch seine eigenen Kinder. „Sie haben beim Kochen mitgeschnippelt. Irgendwann haben sie dann sogar Gemüse gegessen“, sagt er.

2019 startete er dann ein Pilotprojekt, und das habe „eingeschlagen wie eine Bombe. Inzwischen haben wir bundesweit vierstellige Veranstaltungszahlen“, sagt er nicht ohne Stolz. Sein Ziel: Kindern ungezwungen gesunde Ernährung näherbringen.

„Man sollte wissen, wo das Essen herkommt und dass Fleisch für 2,99 Euro aus der Kühltheke nicht gesund sein kann“, sagt Bergmann. Viele wüssten das, aber nicht alle Kinder bekämen auch gesundes Essen. Mit seiner Initiative will er zeigen, wie es gehen kann:

„Man sollte wissen, wo das Essen herkommt und dass Fleisch für 2,99 Euro aus der Kühltheke nicht gesund sein kann.“ Mario Bergmann, Rechtsanwalt und „Grillninja“

„Grillen ist wie Fußball. Da kommt jeder ran“, sagt er. Auf den Grills der Ninjas landen Biofleisch von Rind und Huhn und viel Gemüse. Aus allen mitgebrachten Zutaten wird ein Drei-Gänge-Menü mit Flammkuchen, Fleisch mit Couscous und Gemüse und einem Obstcrumble mit Eis und Früchten zum Abschluss.

Bergmanns Initiative wird in der Region von der Salzlandsparkasse finanziert; Vorstandsvorsitzender Michael Strube ist am Samstag in Meisdorf mit dabei. Er war es auch, der Christiane Ecke von der Kinderfeuerwehr auf die Grillninjas aufmerksam machte.

Seit wenigen Tagen können sich Mädchen und Jungen der Feuerwehr wieder treffen

Das gemeinsame Kochen sei für Mai geplant gewesen, sagt sie, aber coronabedingt musste die Veranstaltung auf den Herbst verschoben werden. Und da ist sie gleich ein Highlight zum Auftakt: Seit vergangenem Montag können sich die 20 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren wieder regelmäßig treffen.

Einmal in der Woche werden die Kinder aus Meisdorf und Pansfelde spielerisch mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut gemacht. Besonders beliebt ist dabei alles, was mit Bewegung zu tun hat.

So gibt es beispielsweise ein Schlauchsystem, mit dem sich ein „Löschangriff“ wie bei den Erwachsenen nachvollziehen lässt. „Nur mit Gartenschläuchen“, sagt Christiane Ecke. Aber wer bei der Feuerwehr sei, der müsse nicht nur „jeden Schlauch kennen, sondern auch seine körperliche Fitness“. Dazu gehöre gesunde Ernährung.