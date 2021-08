„Gartenlust“ im Schlosspark Ballenstedt wird mediterran

Ballenstedt/MZ - Fernweh, Reiselust, Entspannung an wundervoll lauen Urlaubsabenden – Gedanken, die auch aktuell mit viel Unsicherheit behaftet waren und sind. Deshalb holt die „Gartenlust“ - veranstaltet von der Stadt Ballenstedt in Kooperation mit dem Mathildengarten Quedlinburg - diesem Jahr das Mittelmeer mit Urlaubsfeeling in den Ballenstedter Schlosspark.

„Zwei Tage lang“ - am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. September, jeweils ab 10 Uhr - „wird die traumhafte Kulisse der historischen Wasserachse geschmückt von Zitronenbäumchen, Mandelstrauch, Hibiskus, Oleander und vielen anderen Mittelmeer-Schönheiten“, teil Maya Behrens, Inhaberin des Mathildengartens mit.

Es gebe Weinschorle, spanische Tapas oder auch Kaffee und Kuchen - und natürlich „lassen sich unter fachkundiger Beratung unserer Raritäten-Gärtnereien erprobte und winterharte Gehölze, Stauden und Exoten für den eigenen Garten oder Balkon und Terrasse erwerben“. Dabei liege ein besonderer Schwerpunkt des Pflanzensortiments in diesem Jahr auf Pflanzen, die mehr könnten als nur gut aussehen.

Alte Sorten neu entdeckt

Denn gesund sein und gesund bleiben habe einen neuen Stellenwert im Bewusstsein erhalten. Die Kraft des eigenen Immunsystems spielt dabei eine zentrale Rolle. „Zink, Vitamin B-Komplexe, Vitamin C, Mineralstoffe und Spurenelemente liefern die Voraussetzung für eine starke Immunabwehr. Die besten Lieferanten dafür sind frisches Obst- und Gemüse - direkt aus dem Garten auf den Tisch) - insbesondere jene Sorten mit einem extrem hohen Gehalt und schneller Bioverfügbarkeit dieser ‚Fitmacher‘“, so die Inhaberin des Mathildengartens in Quedlinburg weiter. Dabei spielten heimischen Obstgehölze - wie die aus der Kollektion „So schmeckt der Harz – alte Sorten neu entdeckt“ aus dem Mathildengarten - ebenso eine Rolle wie mediterrane Exoten wie Artischocke, Avocado, Granatapfel, Zitrone und Co., zu denen es auf der Gartenlust ein Spezialangebot gebe). „Gewusst wie und gewusst welche Sorte ist jedoch Voraussetzung für Pflanz- und Erntespaß, auch beim ersten Granatapfel vom eignen Baum“, so Maya Behrens.

Informationen auch im Internet unter www.gartenlust-ballenstedt.de und unter www.mathildengarten.de.