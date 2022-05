Erneuter Waldbrand im Harz

Ein Waldbrand bei Gernrode hat am Samstag mehr als 130 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Unterstützung erhielt die Feuerwehr von einem Hubschrauber der Landespolizei.

Gernrode - Im Harz ist es am Samstag erneut zu einem Waldbrand gekommen. Diesmal hat es in Gernrode im Bereich des ehemaligen FDGB-Ferienheim Fritz Heckert und Osterteich neben den Gleisen der Harzer Schmalspurbahn gebrannt.

Insgesamt waren laut Angaben von Brandschutzabschnittsleiter Sebastian Petrusch rund 12.000 Quadratmeter Waldfläche betroffen. Die Feuerwehr in Gernrode wurde gegen 14.42 alarmiert. Kurze Zeit später erfolgte die Erhöhung der Alarmstufe mit der Nachalarmierung weiterer Feuerwehren aus dem Harz.„Die Stelle war so unzugänglich, dass über 800 Meter Schläuche auf Wanderwegen ausgerollt wurden, um Wasser an den Brandort zu bringen“, erläutert Petrusch. Insgesamt waren 130 Kameraden der umliegenden Fuerwehren im Einsatz.

Tanklöschfahrzeuge aus dem gesamten Harzkreis wurden im Pendelverkehr zur Wasserförderung eingesetzt. Mehr als 12 Feuerwehren aus dem gesamten Harzkreis sowie drei Wehren aus dem benachbarten Salzlandkreis halfen bei der Löschwasserversorgung. Dazu wurde ein Löschwasserbehälter mit rund 35.000 Litern Fassungsvermögen in der Nähe des Fritz-Heckert-Heims in Gernrode aufgestellt.

Das Gelände war nach einem Holzeinschlag noch nicht beräumt worden. Deshalb und wegen der Hanglage mussten die Einsatzkräfte zum Eigenschutz Vorsicht walten lassen, sagte der Brandschutzabschnittsleiter des Landkreises. Dadurch konnte sich das Feuer zunächst ausbreiten. Die Ursache des Brandes sei noch ungeklärt.

Ein Löschhubschrauber der Polizei holt Wasser aus dem Osterteich in Gernrode. Foto: Jan-Leo Braschoß

Wie schon bei den Bränden in der Verangenheit war auch hier die Zugänglchkeit des Geländes das Problem. Von einem Hubschrauber der Landespolizei Sachsen-Anhalt gab es Unterstützung aus der Luft. Ursprünglich zur Erkundung angefordert, holte er mit einem Außenlastbehälter von 500 Litern Löschwasser aus dem Osterteich bei Gernrode.

Das Feuer sei am Abend gegen 20 Uhr gelöscht gewesen. Danach konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Forstbetrieb übergeben.

Das ist bereits der dritte Waldbrand im Harz innerhalb weniger Tage.