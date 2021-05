Einfamilienhaus steht in Flammen: 26-Jähriger konnte nur tot geborgen werden

Hasselfelde - In Hasselfelde kam es am Montag nach 21 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhauses in der Blankenburger Straße. Dabei konnte eine Person nur noch tot aus dem Gebäude von Rettungskräften der Feuerwehr geborgen werden. Eine weitere Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum ...

In Hasselfelde kam es am Montag nach 21 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhauses in der Blankenburger Straße. Dabei konnte eine Person nur noch tot aus dem Gebäude von Rettungskräften der Feuerwehr geborgen werden. Eine weitere Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum verbracht.

Bei der toten Person handelt es sich um einen 26-jährigen Mann, der zusammen mit seinem 63-jährigen Vater in dem Haus lebte. Der Vater, der durch den Brand verletzt wurde, konnte bereits heute aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Tatort wurde beschlagnahmt. Am heutigen Tage kam der Brandursachenermittler des Polizeireviers Harz zum Einsatz. Aufgrund des Kälteeinbruchs, es herrschten bis zu 24 Grad Minus, war der Tatort durch die Löscharbeiten gefroren. Aus diesem Grunde konnte keine Spurensicherung und Brandursachenforschung stattfinden, so dass der Brandort weiter beschlagnahmt bleibt. Die Ermittlungen zum Brandort und zur Todesursache dauern derzeit an. (mz)