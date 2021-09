Ein Hauch von Orient in Ballenstedt

Ballenstedt/MZ - Vor mehr als einem Jahr haben Ingrid Lukens und Edward Vernhout ihr Haus in Zwolle verkauft und sind aus den Niederlanden in den Harz nach Ballenstedt ausgewandert. Seitdem renovieren sie den alten Bahnhof in Ballenstedt.

Jetzt sind endlich die ersten beiden Wohnungen fertig und die ersten Urlauber haben in den Betten im orientalischen Ambiente geschlafen. Gerade steht der Bettenwechsel in der „Station Ballenstedt“ an. Dabei wird das Paar von einem niederländischen Fernsehteam begleitet. Das Filmteam von „Ik vertrek“ (zu dt.: ich verlasse) – das niederländische Format der Auswandererserie „Goodbye Deutschland“ – will unbedingt noch die letzten Einstellungen vornehmen. Das sorgt für einen leichten Anflug von Hektik zwischen Baustelle und Gäste-Verabschiedung.

Alles im Stil der 1920er Jahre abgestimmt

Die ersten Gäste aus den Niederlanden sind gerade dabei abzureisen. Den Aufenthalt in einer der beiden Ferienwohnungen im ehemaligen Bahnhof haben sie sichtlich genossen. „Es war sehr entspannend und wunderschön“, blickt das Ehepaar auf die vergangenen Tage zurück. Für einige Nächte waren sie in die gedämpfte Atmosphäre des legendären Orient-Express eingetaucht.

Die großzügig geschnittene Wohnung mit insgesamt fünf Schlafplätzen ist gleichzeitig das größte Zimmer auf der Etage. Die Wände in dunkelrot und petrolblau mit abgesetzten Gold- und Bronzetönen wirken sehr edel und intensiv. Farblich aufeinander abgestimmt und im Stil der 1920er Jahre ergänzen Kommode, Sofa und Bilder den Raum. Die Tür sei zwar noch nicht abschließbar, da das Schloss fehlt, aber das war an diesem Tag eher nebensächlich. „Leider fehlen uns noch einige alte Beschläge“, sagt Edward Vernhout.

Ferienwohnung sind thematisiert gestaltet

Die Ferienwohnungen sind jeweils im Thema einer berühmten Zugfahrt gestaltet. In der Nachbarwohnung begeben sich die Gäste auf die Reise mit dem Transiberian Express – mit 9.289 Kilometer die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Kühle Blautöne, helle Farben und Grautöne dominieren den Raum. Hier gibt es ein Schlafzimmer für zwei Personen, ein Wohnzimmer mit einem Schlafsofa, eine kleine Küche und ein Badezimmer.

„Im ersten und zweiten Stock des Hauptgebäudes sollen vier Ferienwohnungen mit insgesamt 16 Betten und ein Studio für zwei Personen entstehen“, erklärt Edward Vernhout. Weitere Wohnungen mit den Themen „Western Pacific“ und „Der Balkan“, wie die Bahnstrecke entlang des Bahnhofs Ballenstedt-West im Volksmund genannt wurde, sollen im Obergeschoss entstehen. „Bis dahin liegt aber noch ein weiter Weg vor uns“, gibt Ingrid Lukens zu. Die Wohnungen im zweiten Stock sind noch nicht geplant, da wir zuerst das Erdgeschoss fertigstellen wollen, bevor wir im Dachgeschoss weitermachen, sagt die 53-Jährige.

Freunde helfen bei der Sanierung

So gut wie alle Renovierungsarbeiten hat das Paar selbst oder mithilfe von Freunden übernommen. Zuletzt sorgte ein Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook für eine Welle der Hilfsbereitschaft: Kurz vor der Eröffnung war ein Teil der Treppe kaputtgegangen. Als Dankeschön luden Ingrid und Edward die Helfer für eine Nacht zum Probeschlafen ein. „Wir haben keine Kinder, sind nur zu zweit. Das macht es einfach umzuziehen. Und wir lieben das Abenteuer“, sagt Ingrid Lukens. Es wäre kein Abenteuer, wenn alles fertig wäre. „Wir verwirklichen unseren Traum und leben, wie wir es lieben, auch wenn es noch viel Arbeit ist.“

Weitere Infos über das Bahnhofsprojekt gibt es im Internet auf www.bahnhofballenstedt.de und auf der Facebook-Seite „Station Ballenstedt Harz“.