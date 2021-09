Drei Verletzte nach Busunfall in Harsleben

Harsleben/MZ - Am Mittwoch wurden nach einem Verkehrsunfall mit einem Bus drei Personen verletzt. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus die B 79 aus Richtung B 81 kommend. Gegen 10.45 Uhr beabsichtigte er, an der Abfahrt nach Harsleben nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes zusammen. Durch den Unfall verletzten sich zwei Frauen im Alter von 61 und 90 Jahren im Bus sowie der 32-jährige Mercedes-Fahrer. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.