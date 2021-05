Der Blick auf die Kinder geht verloren

Mit welchen Schwierigkeiten die Fachabteilung des Landkreises Harz in der Pandemie zu kämpfen hatte und wie seine Leiterin in die Zukunft blickt.

Unterricht zuhause - das bringt viele Eltern und Kinder in Coronazeiten an die Grenzen der Belastbarkeit.

Halberstadt - Monatelang Unterricht zu Hause. Kinder treffen kaum noch Gleichaltrige. Eltern reiben sich zwischen Arbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling auf. Die Corona-Pandemie belastet viele Familien - Mutter, Vater und Kinder gleichermaßen. Aber nicht nur die. Auch jene, deren Aufgabe es ist, Kinder und Familien zu unterstützen, sind mittlerweile erschöpft: „Unsere Mitarbeiter sind nicht nur belastet, es geht bis an die Grenze zur Überlastung“, sagt Carmen Werner, Leiterin des Jugendamtes im Landkreis Harz, der MZ. „Nur durch immensen Telefongesprächsaufwand, persönliche Gespräche und Hausbesuche ist es gelungen, den Kontakt zu den Familien zu halten“, sagt Carmen Werner. Das schlaucht.

„Das Schlimmste war, dass wir nicht die nötige mobile Technik haben“

Es seien vor allem zwei Dinge gewesen, die sie als Amtsleiterin in den vergangenen Monaten beschäftigt hätten, sagt sie: „Zum einen mussten wir natürlich unsere fachlichen Aufgaben auch unter Pandemiebedingungen weiterhin erfüllen - vor allem den Schutz der Kinder.“ Auf der anderen Seite trage sie aber auch die Verantwortung für ihre Mitarbeiter.

So sei das Personal - von dem auch noch ein Teil an das Gesundheitsamt abgeordnet werden musste - in Gruppen eingeteilt worden. Und nur ein Teil der 120 Beschäftigten sei im Büro anwesend gewesen. Da habe sich ein großes Problem offenbart: die miese technische Ausstattung der Verwaltung. „Das Schlimmste war, dass wir nicht die nötige mobile Technik haben“, sagt Carmen Werner. Die Mitarbeiter des Jugendamtes hätten nicht einmal alle ein Diensthandy. „Mittlerweile sind wir auf dem Weg - allerdings sehr schleppend“, sagt sie. „Ich würde mir wünschen, dass wir die Gelegenheit nutzen, die Digitalisierung im Jugendamt voranzutreiben.“

Ein Drittel der Kinder sind psychisch auffällig

„Wir gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der Kinder auf diesen Stress mit negativen Verhaltensänderungen reagiert“, sagt Silvia Schneider, Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Ruhr-Uni in Bochum, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wie ist die Situation im Harz? „Unsere Sozialarbeiter können nicht sagen, dass es einen Anstieg bei den psychischen Auffälligkeiten gibt“, sagt die Amtsleiterin. Durch die Pandemie sind sie aber auch zum Teil blind. Denn: „Wenn es keine Betreuung in Kindereinrichtungen und Schulen gibt, verliert die Gesellschaft den Blick auf so manches Kind“, sagt Carmen Werner. Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hätten so bislang zwar nicht verstärkt festgestellt werden können, da diese Beurteilung viel Zeit, Tests und Untersuchungen benötige.

Carmen Werner geht jedoch davon aus, dass die Pandemie negative Auswirkungen auf viele Familien haben wird, die heute noch nicht absehbar sind. „Eltern werden Unterstützung brauchen“, sagt sie. „Wir werden einen höheren Bedarf bei der Erziehungshilfe haben.“ Klar sei, dass Kinder und Jugendliche unter dem Verlust ihrer sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen sowie der Einschränkung ihrer Freizeitaktivitäten leiden und die Gefahr bestehe, dass sie in ihrer Entwicklung zu einem eigenständigen und selbstbestimmten Leben beeinflusst werden - gerade in sozial schwachen Familien, in denen der Bedarf an Zuwendung, Nähe und Unterstützung nicht durch die Eltern erkannt und aufgefangen werden könne.

Aber ist denn nicht jetzt schon das Schlimmste vorbei?

„Für uns als Jugendamt noch nicht“, sagt Carmen Werner. „Wir müssen zunächst wieder in einen normalen Alltag zurückfinden.“ Erst wenn Schulen und Kindereinrichtungen längere Zeit wieder in einem regulären Betrieb seien und es wieder Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gebe, werde langsam die Normalität zurückkehren - für die Familien und das Jugendamt.

Dabei hofft sie auch auf die Impfungen für Kinder und Jugendliche. Dass das Thema mit den Sommerferien erledigt sein könnte - daran glaubt Carmen Werner allerdings nicht. Sie setzt eher auf Qualität denn Schnelligkeit. „Ich wünsche mir ein verlässliches Impfangebot“, sagt sie. „Wir haben schon viel gewonnen, wenn im Erwachsenenbereich gut geimpft wurde.“ (mz)