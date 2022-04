Der Allee in Ballenstedt fehlt Leben - das könnte sich bald ändern

Wie die Stadt die baumbestandene Straße zu einer Erlebnismeile machen will, die nicht nur Einheimische erfreuen soll.

Viele Bäume, keine Menschen: Die Allee in Ballenstedt soll mit Erlebnispunkten bereichert und zu einem Markenzeichen der Stadt werden.

Ballenstedt/MZ - Seine Spezialität sind Aussichts- und Winterinszenierungen, Abenteuerspielplätze, Erlebniswege: Das österreichische Unternehmen pronatour bringt europaweit Abwechslung in die Landschaft, sei es nun in der Stadt oder in der freien Natur.