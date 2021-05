Blankenburg: Aggressive Ladendiebe landen im Gefängnis

Blankenburg - Zwei Männer sind am Freitag in Blankenburg (Landkreis Harz) bei einem versuchten Diebstahl in einem Einkaufsmarkt ertappt worden, teilte das Polizeirevier Harz am Sonnabend mit.

Eine Mitarbeiterin des Marktes hatte demnach beobachtet, wie die Männer Diebesgut in einem Rucksack verstauten und anschließend versucht, sie am Verlassen des Geschäftes zu hindern. Die 22 und 26 Jahre alten Männer weigerten sich das Diebesgut herauszugeben und versuchten zu flüchten. Ein Zeuge kam der Verkäuferin zu Hilfe, wurde daraufhin beschimpft, angegriffen und gebissen.

Dem 22-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Der 26-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch gegenüber den Polizisten wurde der Tatverdächtige aggressiv und beschimpfte die Polizisten in übelster Art. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Wenig später konnte auch der geflüchtete 22-Jährige in Blankenburg aufgegriffen werden. Er hatte zwischenzeitlich in einem anderen Markt bereits einen weiteren Diebstahl begangen. Auch er wurde vorläufig festgenommen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Halberstadt stellte Haftantrag beim Amtsgericht Halberstadt. Am Samstagnachmittag erließ der zuständige Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Die beiden Asylbewerber aus Algerien wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (mz/mad)