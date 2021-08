Beifahrerin stirbt sechs Tage nach schwerem Unfall bei Heimburg

Am Sonnabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer getöteten, einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person auf der L 84, Auffahrt BAB 36, im Bereich Heimburg.

Eine Hyundaifahrerin kam aus Richtung Derenburg und wollte auf die BAB 36 nach Bernburg auffahren. Hierbei beachtete sie den auf der Wilhelm-Pieck-Straße in Heimburg fahrenden Quadfahrer nicht (Kreuzungsbereich) und stieß mit diesem zusammen. Der Quadfahrer und sein Sozius wurden vom Quad geschleudert.

Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Seine schwerverletzte Beifahrerin (53) wurde in die Uniklinik Magdeburg geflogen, wo sie am Donnerstag an ihren schweren Verletzung starb.