Auto kollidiert mit Quad - Mann stirbt nach Zusammenprall bei Heimburg

Blankenburg/dpa - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Blankenburg ist ein Mann von seinem Quad geschleudert und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Seine Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Zuvor hatte demnach eine Frau mit ihrem Wagen von einer Landstraße auf die Autobahn 35 auffahren wollen. Dabei sei es am Samstagnachmittag zu der Kollision gekommen. Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall im Landkreis Harz einen Schock. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.