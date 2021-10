59-Jähriger wird bei Fällarbeiten in Ditfurt vom Baum getroffen

Ditfurt/MZ - Am Donnerstag verletzte sich ein 59-Jähriger schwer, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war der Mann mit Baumfällarbeiten beschäftigt, als ein Baum gegen 9.50 Uhr im Park am Alten Stadtweg auf den 59-Jährigen fiel und dieser sich dadurch schwer verletzte. Das Gewerbeaufsichtsamt hat die Ermittlungen zu diesem Arbeitsunfall aufgenommen.