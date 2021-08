19-Jähriger wollte sich nachts in Wernigerode einer Kontrolle entziehen

Wernigerode/MZ - Zu einer Verfolgungsjagd über Landesgrenzen hinweg ist es in der Nacht zu Samstag gekommen, nachdem Polizeibeamte in Wernigerode ein Auto einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Damit war der Fahrer offenbar nicht einverstanden und erhöhte, wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz mitteilt, gegen 3.20 Uhr im Dornbergsweg die Geschwindigkeit. Deutlich schneller als erlaubt setzte der Mann seine Fahrt durch den Landkreis Harz in Richtung Osterwieck und von dort aus weiter nach Niedersachsen fort. Die Polizisten folgten ihm und forderten gleichzeitig Verstärkung durch ihre niedersächsischen Kollegen an. Im Goslarer Ortsteil Hahndorf hatte die dreiste Flucht gegen vier Uhr schließlich ein Ende, als der Autofahrer vor einer Polizeisperre in einen Weg abbog und an dessen Ende in eine Leitplanke fuhr.

Nun erkannten die Beamten, dass es sich um einen 19-Jährigen aus Osterwieck handelte. Sie unterzogen den jungen Mann einem Drogentest, der positiv ausfiel, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Ermittlungen eingeleitet wurden. Der Führerschein des vergeblich Geflüchteten wurde beschlagnahmt. Wie der Sprecher weiter mitteilt, kam es bei der Verfolgung zu einem Unfall, an dem ein Polizeifahrzeug beteiligt war und bei dem geringer Schaden entstand. Im Einsatz waren sieben Streifenwagen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.