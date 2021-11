15-Jähriger steckt Grillkohleanzünder im Klassenraum in Wernigerode an und flüchtet

Wernigerode/MZ - Am Dienstag entzündete nach bisherigem Ermittlungsstand ein 15-jähriger Schüler gegen 8.20 Uhr ein Stück Grillkohleanzünder in einem Klassenraum einer Berufsschule in der Feldstraße. Er warf dieses auf den Boden, sodass der Fußboden geringfügig in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch das beherzte Einschreiten der Lehrerin, die das entzündete Stück austrat, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Junge zunächst in die Innenstadt. Dort konnte er im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen, zu denen auch ein Fährtenhund hinzugezogen wurde, gegen 13 Uhr an seiner Wohnanschrift aufgegriffen werden. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung gegen den 15-Jährigen eingeleitet und die Ermittlungen zum Brandgeschehen und zur Motivlage des Jungen aufgenommen.