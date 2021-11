Im schönem und kunterbuntem Lichterglanz erstrahlte die Kindertagesstätte in Roitzsch zum Lichterfest.

Roitzsch/MZ - In schönem und kunterbuntem Lichterglanz ist am Donnerstagabend die Kindertagesstätte in Roitzsch zum Lichterfest erstrahlt. Sie machte ihrem Namen „Villa Kunterbunt“ alle Ehre. Schon vorab hatten die Kita-Kinder fleißig gebastelt und alles dekoriert, damit die Gäste etwas Schönes zu sehen bekommen, wenn sie sich durch die Räumlichkeiten bewegen.