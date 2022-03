Sammelstellen und Unterkünfte in Anhalt-Bitterfeld: Wo man Flüchtenden aus der Ukraine helfen kann

Bitterfeld/MZ - Der Landkreis rechnet damit, dass Anhalt-Bitterfeld schon bald Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen werden, vor allem Frauen und Kinder. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Noch gebe es zwar keine konkreten Informationen dazu. Dennoch prüfe man bereits mögliche Unterbringungskapazitäten und bitte um Unterstützung.

„Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte oder direkt Flüchtlinge aufnehmen will, meldet sich bitte beim Landkreis“, sagt Pawelczyk. Zudem bitte man im Bedarfsfall um ehrenamtliche Unterstützung von Ärzten und Dolmetschern für Russisch, Ukrainisch und Polnisch.

Am Montag haben sich Kreis und Kommunen außerdem darüber verständigt, wie man die angelaufenen Hilfsaktionen für die Ukraine nun koordiniert. Dazu werden zentrale Annahmestellen in Köthen und Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6, eingerichtet. Dort können die Bürger werktags von 8 bis 18 Uhr Sachspenden wie haltbare Lebensmittel, Konserven, Hygiene- und Kosmetikartikel, Verbandsmaterial, Decken, Kissen, Bettwäsche und Schlafsäcke, aber auch Kleidung und Spielzeug abgeben. Auch Geldspenden sind per Überweisung an den Landkreis möglich.

Daneben richten manche Kommunen noch lokale Sammelfilialen ein. So kann man beispielsweise in Großzöberitz im neuen Bürgerhaus dienstags und donnerstags von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr Sachspenden abgeben. Andere Orte prüfen solche Möglichkeiten für eigene Sammelstellen noch.

Geldspenden als Hilfe sind möglich an: Kontoinhaber: Landkreis Anhalt-Bitterfeld, IBAN: DE51 8005 3722 0305 0406 69, Kennwort: Ukraine