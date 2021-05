Nach Durchsuchungen in Zerbst, fragt die Polizei: Wer erkennt diese Gegenstände wieder?

Zerbst/Dessau - Nach drei Wohnungsdurchsuchungen wegen des Verdachts der Hehlerei und des Drogenhandels Ende Januar in Zerbst hat die Polizei eine Reihe von Gegenständen sichergestellt. Mit Fotos wird nun um Hinweise aus der Bevölkerung zur Herkunft dieser ...

Nach drei Wohnungsdurchsuchungen wegen des Verdachts der Hehlerei und des Drogenhandels Ende Januar in Zerbst hat die Polizei eine Reihe von Gegenständen sichergestellt. Mit Fotos wird nun um Hinweise aus der Bevölkerung zur Herkunft dieser gebeten.

Am 28. Januar 2020 hatten Kriminalbeamte des Polizeireviers in Dessau-Roßlau die Wohnungen zweier 31 und 34 Jahre alten Männer in Zerbst durchsucht. Dabei kamen unter anderem ein Industriestaubsauger, eine Schmutzwasserpumpe, eine Benzinkettensäge, ein Zelt, ein Nivelliergerät, mehrere Werkzeugkisten und Baugerätekoffer sowie allerhand Anglerzubehör zum Vorschein.

Gegen die Männer aus Zerbst wurden seit September 2020 Ermittlungen geführt - wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Nach der Razzia konnten schon mehrere Fahrräder aus Diebeshandlungen aus den Jahren 2019 und 2020 in Bitterfeld und Dessau zugeordnet werden. Zudem hatten die Beamten mehrere elektronische Datenträger und Handys der Beschuldigten sichergestellt. Deren Auswertung dauert an. (mz)

Im Zusammenhang mit den nun aufgetauchten Gegenständen, bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise zur Herkunft geben können, sich im Polizeirevier Dessau-Roßlau per Telefon unter 0340/25030 oder E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.