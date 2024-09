Magdeburg/MZ - Bei der Landtagswahl 2026 könnten sich 20.000 Sachsen-Anhalter in einem anderen Wahlkreis wiederfinden, als sie es bislang gewohnt sind. Der Grund: Um jedem Wähler das gleiche Stimmrecht zu garantieren, sollen alle Wahlkreise etwa gleich viele Wähler haben – in einigen Fällen ist die Abweichung vom Soll aber so groß, dass die Landesregierung Handlungsbedarf sieht. Sechs Wahlkreise sollen daher neu zugeschnitten werden. Das sieht ein Vorschlag vor, der am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags vorgestellt wurde.

