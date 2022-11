Von 117 auf 225 Millionen Euro - extreme Baukosten leeren Topf mit Bundesgeld

Magdeburg/MZ - Die Milliardensummen des Bundes für Sachsen-Anhalts Braunkohleregion gehen schneller zur Neige als erwartet. Der Grund sind extreme Kostensteigerungen in der Baubranche. So soll die Ortsumgehung für Bad Kösen (Burgenlandkreis) nach aktuellen Planungen statt 117 Millionen Euro nun 225 Millionen Euro kosten, fast doppelt so viel wie noch 2019 geschätzt.

