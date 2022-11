Trotz Energiekrise: Grünen-Politiker Kellner will Kohleaus 2030 in Sachsen-Anhalt

Zerbst/MZ - Trotz Sorgen um eine Gasmangellage und steigende Energiepreise strebt Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, ein früheres Ende der Kohleverstromung in Sachsen-Anhalt an. Er kämpfe für den Kohleausstieg im Jahr 2030, sagte der Grünen-Politiker am Samstag auf einem Landesparteitag in Zerbst (Anhalt-Bitterfeld). „Was Nordrhein-Westfalen kann, das kann Sachsen-Anhalt auch.“ Bisher ist der Kohleausstieg in Sachsen-Anhalt für Ende 2034 vorgesehen.

