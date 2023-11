Das von der CDU erwirkte Urteil aus Karlsruhe könnte auch Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) Probleme bringen. Am Dienstag will er die Koalitionsspitzen informieren.

Magdeburg - Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse hat offenbar auch Auswirkungen auf einen kreditfinanzierten Nebenhaushalt des Landes Sachsen-Anhalt, das Corona-Sondervermögen. Am Dienstagmorgen will Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) die drei Regierungsparteien in einer kurzfristig angesetzten Sitzung des Koalitionsausschusses über Konsequenzen informieren.