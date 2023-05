Mit einem Förderprogramm will das Land Bildungsstätten auf Vordermann bringen. Ministerin Eva Feußner wünscht sich ein „Wohlfühlklima“ - auf Lehrer kommt etwas Neues zu.

Es regnet durchs Dach, Putz fällt von den Wänden: Die Grundschule Südstadt in Halle zählt zu jenen im Land, deren schlechter Zustand Lehrer und Eltern empört.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung hält die Kommunen mit dem Erhalt ihrer Schulgebäude für überfordert und will ab diesem Jahr Millionenbeträge zur Unterstützung auszahlen. „Für 2023 stehen knapp 17 Millionen Euro bereit“, kündigte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) gegenüber der MZ an. „Das Geld ist überwiegend für Sanierungen gedacht, in seltenen Fällen kann es aber auch um einen Neubau gehen.“