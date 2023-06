Tag der offenen Tür Schusstraining, Festnahmen, Wasserwerfer: So wirbt Sachsen-Anhalts Polizei-Hochschule um Nachwuchs

Personenschützer, Bereitschaftspolizisten und Hundeführer: Weil Sachsen-Anhalts Polizei Hunderte Nachwuchskräfte braucht, gibt die Fachhochschule in Aschersleben am Samstag seltene Einblicke in den Beamtenalltag. Auch der Umgang mit Waffen wird demonstriert.