Führungsposten im Landesdienst gehören den Männern: Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will mit einem neuen Gleichstellungsgesetz strukturelle Nachteile für Frauen beseitigen und mehr weibliche Führungskräfte auf Chefsessel bringen.

Vorstoß zum Frauentag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will mehr Frauen im Landesdienst in Führungspositionen bringen. Zu diesem Zweck wolle sie noch in diesem Jahr ein neues Gesetz ausarbeiten, sagte die Ministerin der MZ zum Internationalen Frauentag. „Das Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist inzwischen über ein Vierteljahrhundert alt“, betonte die Sozialdemokratin. „Wesentliche Hauptanliegen des aktuellen Gesetzes wurden bislang nicht erreicht.“