EIL
Umfrage zur Landtagswahl 2026 Ein Jahr vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Nur Haseloff ist populär
Ein Jahr vor der Landtagswahl sieht der Sachsen-Anhalt-Trend die rechtsextreme AfD im Höhenflug. Warum das nicht so bleiben muss, welche langjährigen Politiker unbekannt sind und wie zufrieden die Wähler mit der Landesregierung sind – ein Überblick.
04.09.2025, 05:00
Magdeburg/Halle. - Eines der auffälligsten Ergebnisse des Sachsen-Anhalt-Trends für die Mitteldeutsche Zeitung, die Volksstimme und den MDR macht sich an einer Person fest: Ausgerechnet der mit Abstand beliebteste und bekannteste Politiker im Land tritt bei der Landtagswahl in einem Jahr nicht mehr an – Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).