weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026: Umfrage - alle Zahlen aktuell

EIL
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben

Umfrage zur Landtagswahl 2026 Ein Jahr vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Nur Haseloff ist populär

Ein Jahr vor der Landtagswahl sieht der Sachsen-Anhalt-Trend die rechtsextreme AfD im Höhenflug. Warum das nicht so bleiben muss, welche langjährigen Politiker unbekannt sind und wie zufrieden die Wähler mit der Landesregierung sind – ein Überblick.

Von Alexander Schierholz 04.09.2025, 05:00
Nach den Zahlen des Sachsen-Anhalt Trends ist Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) deutlich populärer und bekannter als alle Spitzenkandidaten der Parteien im Land - und das ein Jahr vor der Landtagswahl, bei der Haseloff nicht erneut antritt.  
Nach den Zahlen des Sachsen-Anhalt Trends ist Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) deutlich populärer und bekannter als alle Spitzenkandidaten der Parteien im Land - und das ein Jahr vor der Landtagswahl, bei der Haseloff nicht erneut antritt.   Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg/Halle. - Eines der auffälligsten Ergebnisse des Sachsen-Anhalt-Trends für die Mitteldeutsche Zeitung, die Volksstimme und den MDR macht sich an einer Person fest: Ausgerechnet der mit Abstand beliebteste und bekannteste Politiker im Land tritt bei der Landtagswahl in einem Jahr nicht mehr an – Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).