Magdeburg/MZ - Der Befund ist seit Jahren bekannt, aber die Konsequenz fehlt: Sachsen-Anhalt gibt immer mehr Geld für Verwaltungspersonal aus, mittlerweile fressen diese Kosten ein Drittel des Landesbudgets. 2024 werden es 4,5 Milliarden Euro sein – das liegt kaum an Personalzuwächsen, eher an Tarifsteigerungen. Längst gibt es Kritik in der Landespolitik, dass es so nicht weitergehen kann. Nicht nur vom Rechnungshof, sondern auch vom Finanzminister.