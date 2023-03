Der hallesche Ökonom und IWH-Präsident Reint Gropp warnt nach Angriffen aus der CDU auf sein Institut vor „Wissenschaftsfeindlichkeit“ – sie schade Sachsen-Anhalt. Hintergrund ist ein Streit über die geplante Intel-Ansiedlung in Magdeburg.

IWH-Chef Gropp warnt vor „Wissenschaftsfeindlichkeit“ in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle/MZ - Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, hat Angriffe aus der Politik wegen kritischer Stellungnahmen seines Instituts rund um die Intel-Ansiedlung in Magdeburg zurückgewiesen. „Sollte der Staat 20 Jahre lang die Löhne von Intel-Mitarbeitern bezahlen? Ich glaube nicht“, bekräftigte Gropp seine Kritik an geplanten Subventionen für den US-Chiphersteller. „Auch Finanzminister Christian Lindner hat da seine Zweifel“, betonte Gropp am Dienstag gegenüber der MZ.