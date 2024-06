Gut, dass die Landesregierung beim Fachkräftemangel die Offensive sucht. Schon jetzt ist dieser Mangel in vielen Bereichen ein großes Problem – und wird immer drängender. Die Vietnam-Initiative von Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) kann helfen, wird aber auch kein Allheilmittel sein.

Zu viele Flüchtlinge arbeiten nicht

Warum in die Ferne schweifen, die Lösung liegt so nah: Es sind bereits viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Aber zu viele von ihnen arbeiten nicht. Zum Beispiel von den ukrainischen Flüchtlingen in Sachsen-Anhalt hat nur etwa ein Fünftel eine Anstellung. Das liegt an rechtlichen und bürokratischen Hürden, an der persönlichen Situation der Betroffenen und an ihrer Eignung sowie an zu wenig Druck zur Aufnahme einer Arbeit. Zum Vergleich: In den Niederlanden arbeiten 70 Prozent der Ukrainer. Dort gibt es einfache digitale Verfahren, bei denen der gesamte Rechts- und Sozialstatus mit einer Anmeldung abgedeckt wird und mit der Vermittlung der Flüchtlinge werden Zeitarbeitsfirmen beauftragt.

Bürokratisierung ist ein großes Problem

Für solche Änderungen wäre der Bund zuständig, Länder und Kommunen für die Umsetzung. Das beschreibt nicht den Lösungsweg, sondern einen Teil des Problems. Schulze hat gesagt, der Erfolg seiner Initiative sei auch davon abhängig, wie schnell Visa ausgestellt werden. Dafür ist das Auswärtige Amt zuständig.

Deutschland hält sich für toll organisiert und wahnsinnig effizient. Das war vielleicht mal so. Tatsächlich gibt es eine lähmende Zersplitterung der Zuständigkeiten und eine eher zu- als abnehmende Bürokratisierung. Das ist nicht nur bei der Integration ein Problem. Auch Firmen, Handwerk und Bauern beklagen das immer lauter.

Die politischen Debatten aber drehen sich meist um neue Gesetze und höhere Ausgaben. Viel wichtiger wäre eine Initiative, den Staat auf allen Ebenen zu entbürokratisieren und dafür zu sorgen, dass Deutschland besser funktioniert.