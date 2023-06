Seit Jahren beschweren sich Anwohner über nächtlichen Lärm am Flughafen Leipzig-Halle. Jetzt will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) das Problem zur Chefsache machen: Er habe sich „das Thema auf den Tisch gezogen“, sagte er im Landtag.

Haseloff will Lärmschutz am Flughafen Leipzig-Halle zur Chefsache machen

Magdeburg/MZ - Der Lärmschutz rund um den Flughafen Leipzig-Halle soll in Sachsen-Anhalt zur Chefsache werden. „Ich habe mir das Thema auf den Tisch gezogen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Landtag.