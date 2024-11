Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Tritt er 2026 noch einmal an? Haseloff will AfD-Ministerpräsidenten verhindern

Ministerpräsident Haseloff will eine AfD-geführte Regierung in Sachsen-Anhalt verhindern und sieht darin eine historische Verantwortung. Die nächste Landtagswahl steht 2026 an. Tritt er dann erneut als Spitzenkandidat der CDU an?