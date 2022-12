Geiselnahme: Halle-Attentäter nimmt zwei Personen in JVA Burg in seine Gewalt

Ein Häftling bringt zwei Justizvollzugsbedienstete in seine Gewalt, er wird schließlich von weiteren Bediensteten überwältigt. Bei dem Geiselnehmer handelt sich um den Halle-Attentäter Stephan Balliet.

Bei dem Geiselnehmer im Gefängnis in Burg nahe Magdeburg handelt es sich um den rechtsextremen Halle-Attentäter Stephan Balliet.

Burg/dpa/DUR/hei - Der rechtsextreme Attentäter von Halle hat im Hochsicherheitsgefängnis Burg (Jerichower Land) nacheinander zwei Gefängnisbedienstete in seine Gewalt gebracht, bevor er überwältigt werden konnte. Das meldete am Dienstagmorgen das Justizministerium in Magdeburg. Der 30-Jährige sei bei der Geiselnahme verletzt worden, hieß es aus dem Ministerium.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 21 Uhr. Ballietwurde schließlich durch weitere Justizvollzugsbedienstete im Innenbereich des Gefängnisses überwältigt.

Geiseln mussten Türen öffnen

Nach Angaben des Justizministeriums ist noch unklar, mit welchem Gegenstand der Gefangene die Aufseher bedrohte. Balliet habe zunächst einen Bediensteten in Schach gehalten, später einen anderen, hieß es. Er habe die Geiseln auch gezwungen, auf dem Gefängnisgelände Türen zu öffnen. Allerdings sei Balliet jederzeit im Blick der Aufseher gewesen.

Schon als Untersuchungshäftling im Gefängnis von Halle hatte Balliet einen Fluchtversuch unternommen. Am Pfingtsonnabend 2020 war er auf dem Pausenhof unbewacht und überkletterte einen Zaun. Auf dem Gefängnisgelände bewegte er sich mehrere Minuten, bevor er entdeckt und überwältigt wurde. Als Folge der Panne entließ Ministerpräsident Reiner Haseloff Justiz-Staatssekretär Hubert Böning (beide CDU).

Balliet wollte die betenden Juden ermorden

Der rechtsextreme Attentäter hatte am 9. Oktober 2019 versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Er warf Brand- und Sprengsätze und schoss auf die Zugangstür. Als es ihm nicht gelang, aufs Gelände zu kommen, ermordete er vor der Synagoge eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20-Jährigen. Auf der Flucht verletzte er weitere Menschen.

Am 21. Dezember 2020 wurde er zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er sitzt seine Strafe im Gefängnis in Burg ab. Es ist das größte und modernste Hochsicherheitsgefängnis Sachsen-Anhalts.

Die Einrichtung unweit der Autobahn 2 verfügt laut Justizministerium über 637 Haftplätze im geschlossenen Vollzug, es werden zudem 18 Haftplätze für die Sicherungsverwahrung vorgehalten.