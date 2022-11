Bundesarbeitsminister Heil wirbt in Magdeburg für Bürgergeld-Reform

Sie soll Hartz 4 ablösen: Nach Ablehnung der Bürgergeld-Reform im Bundesrat ringen die Parteien und Länder um eine Lösung. In Magdeburg sagt Heil am Dienstagabend: „Ich halte Kompromiss nicht für ein Schimpfwort.“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warb am Dienstag in Magdeburg für sein Konzept.

Magdeburg/MZ/dpa - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat in Magdeburg für seine Bürgergeld-Reform geworben. „Ich will, dass wir da an der Sache orientiert zu Lösungen kommen“, sagte er mit Blick auf die Ablehnung der Reform im Bundesrat am Montag. „Ich halte Kompromiss nicht für ein Schimpfwort. Wir müssen zügig arbeiten“, betonte Heil. Sein Bürgergeld soll nach bisherigen Plänen am 1. Januar das Hartz-4-System ablösen.