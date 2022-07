Die besten Filme unterm Himmelszelt La Boum, Bibi & Tina und viel mehr: Sechs Tipps fürs Sommerkino

So langsam wird es am Abend wieder früher dunkler, perfekte Voraussetzungen also für das Sommerkino. In Sachsen-Anhalt gibt es großartige Orte, die allein schon wegen der Kulisse und Atmosphäre zum Filmschauen einladen. Also, Decke und Popcorn eingepackt, hier gibt es sechs Tipps: