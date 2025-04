Ein Wunder in Naumburg: Im alten Schlachthof beginnt mit „Hamlet“ eine neue Ära für das kleinste Stadttheater Deutschlands. Der Künstler Moritz Götze ist mit von der Partie.

NAUMBURG/MZ. - Wenn Opernhäuser oder Theaterbauten selbst in die Schlagzeilen kommen, geht es meist um Havarien. Oder (etwa in Stuttgart, Frankfurt, Köln) darum, um wieviel man bei Generalsanierungen die Grenze von einer Milliarde (!) Euro überschreitet. Von Neubauten hörte man (nach der Oper in Erfurt) hierzulande schon lange nichts mehr.