Ein großartiges Stück Wohlfühltheater: An der Oper Halle hat das Tschaikowski-Ballett „Der Nussknacker“ in einer Inszenierung von Michal Sedlácek Premiere.

Halle/MZ. - Am Ende ist der Nussknacker wieder heil. Das ist auch in Michal Sedláceks Neufassung des wohl populärsten Märchenballetts von Pjotr Tschaikowski (1840-1893) so, das am vergangenen Freitag an der Oper Halle seine Premiere feierte. Um die Weihnachtszeit gehört der „Nussknacker“ einfach dazu. Schon, weil er sehr familienfreundlich ist. An der Garderobe werden deshalb Sitzkissen für den (noch) etwas zu kurz geratenen Zuschauernachwuchs bereitgehalten.