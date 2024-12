„Reise ins Ungewisse – Einblicke in die Welt des Surrealismus“ bietet der Kunstverein „Talstrasse“ in Halle.

Halle/MZ - Da ist er wieder! Lange war es still gewesen um den Surrealismus, der mit dem selbstbewussten Anspruch angetreten war, die Denkwelt, die Sicht auf die Gesellschaft zu verändern. Und die Kunst natürlich. Nun, zu ihrem 100. Geburtstag, ist die Gruppe der Surrealisten wieder in den Blickpunkt gerückt und gewinnt höchste Aufmerksamkeit – so mit Ausstellungen in Paris, wo der Schriftsteller und Essayist André Breton (1896-1966) im Jahr 1924 den Surrealismus ausgerufen hatte.