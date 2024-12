Berlin/Halberstadt/MZ - Bitte schließen Sie kurz die Augen und erinnern Sie sich an das letzte große Feuerwerk, das Sie gesehen haben. Erinnern Sie sich an die Überwältigung durch Farbe und Pracht? An all die bunte Herrlichkeit, das märchenhafte Glitzern? An den Wunsch, dass es nie enden möge? Und an die Trauer, wenn die letzte Rakete verglüht ist und nichts bleibt als viel Rauch und Erinnerungen an einen Moment außerirdischer Schönheit?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.