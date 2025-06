Bad Lauchstädt/MZ - Zehn Jahre ist es her, dass das Goethe-Theater Bad Lauchstädt mit den Bühnen Halle eine Kooperation umgesetzt hat, davor war es eine Tradition. Diese wird nun wieder aufgenommen: Das Puppentheater und die Staatskapelle Halle realisieren gemeinsam mit dem Theater die Oper „Titus“ von Wolfgang Amadeus Mozart in der Weimarer Fassung von 1799. Am 24. August, im Rahmen der Goethefeier, ist die Premiere, in einem Pressegespräch wurde das Projekt erläutert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.