Dessau/MZ - Wenn eine Fledermaus in ein Opernhaus flattert, hat sich nicht etwa ein putziges Tier verflogen. „Die Fledermaus“ von Johann Strauß ist da nämlich heimisch. Sie ist im Grunde die Operette der Operetten, die man durchaus so deutungsernst nehmen kann, wie man es gewöhnlich mit Opern macht. Nicht von ungefähr haben sich auch die Großen der Branche (also Berghaus, Neuenfels, Kosky usw.) als Tierbändiger der besonderen Art versucht. Sie haben nicht selten der packenden Musik ein hübsches Skandal-Sahnehäubchen aufgesetzt. Die Sprechrolle des Gefängniswärters Frosch ist dabei der Fuß in der Tür für den Einbruch der jeweiligen Gegenwart.

