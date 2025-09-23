weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Am Naumburger Theater hat Martin Pfaff die tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt inszeniert: Premierenapplaus für das ganze Team.

Von Andreas Montag 23.09.2025, 09:51
Theater Naumburg: Der Bürgermeister (Ruth Weingarten) nimmt den Scheck der alten Dame (Hans-Georg Pachmann) entgegen. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg/MZ - Vier Personen stehen am vorderen Rand der karg eingerichteten Spielfläche, starren stumm ins Weite: Ob sie nicht endlich kommt, die schwerreiche Retterin? Denn nur dies kann doch der Grund ihres Besuches in der alten Heimat sein. Das hoffen sie mit ganzer Seele: Der Bürgermeister (Ruth Weingarten), der Lehrer (Leonard Wollner) und die anderen, die hier die Einwohnerschaft des maroden Kaffs repräsentieren.