Am Naumburger Theater hat Martin Pfaff die tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt inszeniert: Premierenapplaus für das ganze Team.

Theater Naumburg: Der Bürgermeister (Ruth Weingarten) nimmt den Scheck der alten Dame (Hans-Georg Pachmann) entgegen.

Naumburg/MZ - Vier Personen stehen am vorderen Rand der karg eingerichteten Spielfläche, starren stumm ins Weite: Ob sie nicht endlich kommt, die schwerreiche Retterin? Denn nur dies kann doch der Grund ihres Besuches in der alten Heimat sein. Das hoffen sie mit ganzer Seele: Der Bürgermeister (Ruth Weingarten), der Lehrer (Leonard Wollner) und die anderen, die hier die Einwohnerschaft des maroden Kaffs repräsentieren.