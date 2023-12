Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Phänomen Aschenbrödel - Ein ganzes Land in Märchenhaft

Fast 24 Stunden lang läuft der liebste Weihnachtsfilm der Deutschen auch in diesem Jahr wieder im Fernsehen, eine Ausstellung zieht Tausende an. Was fasziniert so viele an dem 50 Jahre alten Streifen?