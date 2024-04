Halle/MZ. - Der Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant Peter Sodann ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. Der Schauspieler und ehemalige nt-Intendant ist am Freitag in Halle friedlich eingeschlafen, wie die Familie mitteilte.

Peter Sodann: Ein Vermächtnis, das bleibt

Sodann, der bis 2005 als Intendant das von ihm 1981 in Halle gegründete neue theater (nt) in Halle führte, gehörte zu den namhaftesten Theater-Persönlichkeiten Deutschlands.

Einem breiten Publikum wurde er im Fernsehen als „Tatort“-Kommissar Bruno Ehrlicher bekannt, den er zwischen 1992 und 2007 spielte.

Kulturelles Engagement bis zuletzt

Zuletzt lebte Sodann, der 1936 in Meißen geboren wurde, in Halle und im sächsischen Staucha (Landkreis Meißen), wo er die Peter-Sodann-Bibliothek leitete, in der er alle Bücher sammelte, die zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 2. Oktober 1990 im Osten Deutschlands erschienen waren.

Im Jahr 2005 war Peter Sodann zum Ehrenbürger von Halle ernannt worden.